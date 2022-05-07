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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 травня

Сьогодні 08:25 232 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 7 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась сімдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. 

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. 

На Поліському напрямку ворог активних дій не здійснював. У ході перевірки бойової готовності підрозділів, які виконують завдання з прикриття ділянки кордону з Україною, не виключається приховане проведення ротації зазначених підрозділів. 

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та смуг в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою уточнення позицій наших військ.

У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів Сил оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціям наших військ. 

В місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталь”. Здійснював штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Південнобузькому напрямку ворог наносив вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям наших військ. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником місті Херсон загарбниками вживається ряд заходів для забезпечення діяльності російсько-окупаційних військ та підтримки російського окупаційного режиму. Збільшено кількість блокпостів та пересувних патрулів. 

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено чотирнадцять БпЛА типу “Орлан”.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника. 

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!

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