Китай не прийме етапи Діамантової ліги

Джерело - diamondleague.com.
У календарі Діамантової ліги на сезон 2022 року відбулися зміни.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У сезоні не буде двох етапів у Китаї, які мали відбутися 30 липня та 6 серпня в Шанхаї та Шеньчжені відповідно. Причина – карантинні обмеження, які запровадив Китай.
Замість них 6 серпня проведуть Меморіал Каміли Сколімовської у польському Хожуві.
Етапи Китаю пропустять вже третій сезон поспіль – у 2020-му та 2021-му там не проводилися змагання через ті самі причини.
Сезон Діамантової ліги стартує 13 травня у Досі, Катар.
Раніше легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги.