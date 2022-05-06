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Китай не прийме етапи Діамантової ліги

Сьогодні 16:55 180 0
У календарі Діамантової ліги сезону 2022 не буде етапів у Китаї
Китай не прийме етапи Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Діамантова ліга

Джерело - diamondleague.com.

У календарі Діамантової ліги на сезон 2022 року відбулися зміни.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У сезоні не буде двох етапів у Китаї, які мали відбутися  30 липня та 6 серпня в Шанхаї та Шеньчжені відповідно. Причина – карантинні обмеження, які запровадив Китай.

Замість них 6 серпня проведуть Меморіал Каміли Сколімовської у польському Хожуві.

Етапи Китаю пропустять вже третій сезон поспіль – у 2020-му та 2021-му там не проводилися змагання через ті самі причини.

Сезон Діамантової ліги стартує 13 травня у Досі, Катар.

Раніше легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги.

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