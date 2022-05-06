Китай не прийме етапи Діамантової ліги

У календарі Діамантової ліги сезону 2022 не буде етапів у Китаї

У календарі Діамантової ліги на сезон 2022 року відбулися зміни.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У сезоні не буде двох етапів у Китаї, які мали відбутися 30 липня та 6 серпня в Шанхаї та Шеньчжені відповідно. Причина – карантинні обмеження, які запровадив Китай.

Замість них 6 серпня проведуть Меморіал Каміли Сколімовської у польському Хожуві.

Етапи Китаю пропустять вже третій сезон поспіль – у 2020-му та 2021-му там не проводилися змагання через ті самі причини.

Сезон Діамантової ліги стартує 13 травня у Досі, Катар.

Раніше легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги.