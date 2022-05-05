Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу

Джерело - mms.gov.ua.
Україна вперше в історії завоювала медаль чемпіонату Європи з керлінгу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
Наша команда стала другою на змаганнях у групі С. Чоловіча збірна України в складі Едуарда Ніколова, Ярослава Щура, Микити Величка й Артема Сугака посіла друге місце.
Наша команда вийшла до дивізіону B.
Україна в півфіналі перемогла суперників з Литви (10:7), а у фіналі за золото поступилася Ірландії з рахунком 2:8.
Українську команду тренує естонський фахівець Ерккі Лілл.