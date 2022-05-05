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Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу

Сьогодні 22:26 114 0
Українці вперше стали призерами чемпіонату Європи з керлінгу

Джерело - mms.gov.ua.

Україна вперше в історії завоювала медаль чемпіонату Європи з керлінгу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Наша команда стала другою на змаганнях у групі С.  Чоловіча збірна України в складі Едуарда Ніколова, Ярослава Щура, Микити Величка й Артема Сугака посіла друге місце.

Наша команда вийшла до дивізіону B.

Україна в півфіналі перемогла суперників з Литви (10:7), а у фіналі за золото поступилася Ірландії з рахунком 2:8.

Українську команду тренує естонський фахівець Ерккі Лілл.

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