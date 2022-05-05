Антонов зважився на сміливий крок

2 травня в Єкатеринбурзі відбувся забіг Травнева гроза, друге місце у якому посів Олександр Антонов. Однак запам’ятався він насамперед не результатом, а тим, що біг у футболці з гербом України.

Такий вчинок Антонова викликав гнівну реакцію головного кремлівського пропагандиста володимира соловйова/

"Він так гордо викладає свою фотку... Ну, навіщо? Це навмисне все? Це показати, наскільки я правий? Жодної іншої логіки в цьому бути не може. Він біжить у футболці "Україна". Радісний, щасливий. Він у захваті від себе. Це доказ всього того, що я говорив про Єкатеринбург", - заявив соловйов, який раніше назвав Єкатеринбург "центром мразотної лібероти", - зазначив Соловйов.

Сам Антонов повідомив, що після забігу йому почали надходити погрози у соцмережах: