На рахунку британця 39 Гран-прі, у тому числі сім - за Феррарі

Джерело - Чемпіон.

Колишній гонщик Формули-1 Тоні Брукс пішов із життя у віці 90 років.

Про це повідомляє Goodwood Road&Racing.

Брукс виступав у Ф-1 у 1956-1961 роках.

На рахунку британця 39 Гран-прі, у тому числі сім - за Феррарі. Брукс здобув шість перемог та десять разів підіймався на подіум.

У 1958 Брукс зайняв третє місце в чемпіонаті, а у 1959 став віце-чемпіоном, поступившись лише Джеку Бребему.

Після смерті Стірлінга Мосса у 2020 році Брукс залишався останнім з переможців Гран-прі 1950-х.