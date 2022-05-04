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Помер Брукс – останній гонцик, який вигравав Гран-прі Формули-1 в 50-х

Сьогодні 10:32 243 0
На рахунку британця 39 Гран-прі, у тому числі сім - за Феррарі
Помер Брукс – останній гонцик, який вигравав Гран-прі Формули-1 в 50-х
#Формула 1, #Тоні Брукс

Джерело - Чемпіон.

Колишній гонщик Формули-1 Тоні Брукс пішов із життя у віці 90 років.

Про це повідомляє Goodwood Road&Racing.

Брукс виступав у Ф-1 у 1956-1961 роках.

На рахунку британця 39 Гран-прі, у тому числі сім - за Феррарі. Брукс здобув шість перемог та десять разів підіймався на подіум.

У 1958 Брукс зайняв третє місце в чемпіонаті, а у 1959 став віце-чемпіоном, поступившись лише Джеку Бребему.

Після смерті Стірлінга Мосса у 2020 році Брукс залишався останнім з переможців Гран-прі 1950-х.

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