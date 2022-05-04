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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 4 травня

Сьогодні 08:03 155 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 4 травня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась сімдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. 

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей. 

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. 

З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил республіки білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення. 

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил російської федерації зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту  Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли  підрозділів  наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку ворог  проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області. 

На Південнобузькому напрямку, з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій,  ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою. 

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них - реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках. Загальні цифри оголосимо в окремому зведенні дещо пізніше.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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