Новозеландський боєць UFC Ден Гукер має намір повернутися в легку вагу.

Про це він розповів поратлу BJPenn.

"Я не міг би стати напівлегковиком, навіть якби дуже захотів цього. Я ближчий до середнього дивізіону, ніж до напівлегкого. Я міг би залишитися в напівлегкій вазі, але це потребує багато жертв. Судячи з результату останнього мого бою, я відчуваю, що займаю однакові позиції в обох вагових категоріях. То чому мені не виступати в легкій вазі? Навіщо всі ці жертви?" - сказав Гукер.