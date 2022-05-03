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Гукер оголосив про повернення в легку вагу

Сьогодні 14:55 169 0
Новозеландець знову змінить вагову категорію
Гукер оголосив про повернення в легку вагу
#Гукер

Джерело - BJPenn.

Новозеландський боєць UFC Ден Гукер має намір повернутися в легку вагу.

Про це він розповів поратлу BJPenn.

"Я не міг би стати напівлегковиком, навіть якби дуже захотів цього. Я ближчий до середнього дивізіону, ніж до напівлегкого. Я міг би залишитися в напівлегкій вазі, але це потребує багато жертв. Судячи з результату останнього мого бою, я відчуваю, що займаю однакові позиції в обох вагових категоріях. То чому мені не виступати в легкій вазі? Навіщо всі ці жертви?" - сказав Гукер.

Раніше у UFC назвали терміни повернення Мак-Грегора.

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