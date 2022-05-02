Пономар виступить на Джиро д'Італія

Гонка стартує 6 травня

Український велогонщик Андрій Пономар вдруге поспіль потрапив до складу італійської команди Androni Giocattoli-Sidermec для виступу на багатоденці Джиро д'Італія-2022.

Пономар у 2021 році виступив на Джиро д'Італія, ставши наймолодшим учасником багатоденки за останній 91 рік. Українець проїхав 21 етап (дистанція 3411 км), переписавши низку рекордів велогонки.

Своєю участю на Джиро д'Італія Пономар оновить рекорд за виступами на усіх гонках Гранд-туру у віці до 20 років. Перед цим він був одним з трьох велогонщиків, що змагалася на такому рівні у віці до 20 років - тепер ж йому це вдасться двічі.

Джиро д'Італія-2021: Андрій Пономар (Україна) - 18 років та 246 днів

Джиро д'Італія-2022: Андрій Пономар (Україна) - 19 років та 244 дні

Тур де Франс-2013: Денні ван Поппел (Нідерланди) - 19 років та 338 днів

Джиро д'Італія-2007: Іван Ровний (Росія) - 19 років та 224 дні

Гонка розпочнеться 6 травня у столиці Угорщини Будапешті.