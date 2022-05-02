Ауді та Порше приєднаються до Формули-1, - гендиректор Фольксвагена

Бренди Фольксвагена планують участь у Ф-1 з 2026 року

Джерело - Reuters.

Бренди Ауді та Порше приєднаються до Формули-1.

Про це заявив гендиректор Фольксвагена Герберт Дісс.

Бренди Фольксвагена планують участь у Формулі-1 з 2026 року. Дісс додав, що плани Порше у Ф-1 є більш конкретними.

Передбачається, що Порше стане мотористом Ред Булл, а силові установки будуть вироблятися на базі в Мілтон-Кейнсі разом з Red Bull Powertrains.

Ауді, як повідомляла європейська преса, виявляла інтерес до придбання Макларена, проте потім перевела фокус уваги на Астон Мартін.

Нагадаємо, Ферстаппен - виграв Гран-прі Емілії-Романьї.