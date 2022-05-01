Ядов - про перемогу на ЧЄ з дзюдо: Я це зробив для України

Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи для своєї країни.

Про це він розповів після нагордження.

"Я почуваюся дивовижно, це моя перша нагорода чемпіонатів Європи і відразу золото. Я хочу подякувати моїй країні. Я це зробив для своєї країни - для України. Я дуже хвилювався, тому що в моїй країні дуже важка ситуація - війна. Я вважав, що повинен перемогти, щоб пролунав гімн моєї країни", - сказав Ядов.