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Ядов - про перемогу на ЧЄ з дзюдо: Я це зробив для України

Вчора 22:18 165 0
Українець прокоментував звитягу на чемпіонаті Європи
Ядов - про перемогу на ЧЄ з дзюдо: Я це зробив для України
#Богдан Ядов

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Богдан Ядов здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи для своєї країни.

Про це він розповів після нагордження.

"Я почуваюся дивовижно, це моя перша нагорода чемпіонатів Європи і відразу золото. Я хочу подякувати моїй країні. Я це зробив для своєї країни - для України. Я дуже хвилювався, тому що в моїй країні дуже важка ситуація - війна. Я вважав, що повинен перемогти, щоб пролунав гімн моєї країни", - сказав Ядов.

Нагадаємо, Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи.

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