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Зеленський: Український прапор повернеться на українські території

Сьогодні 10:55 235 0
Зеленський: Український прапор повернеться на українські території
#Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що над усіма окупованими рашистами українськими територіями замайорить український прапор.

"Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне, і всі інші тимчасово окуповані міста та громади, де зараз окупанти зображають із себе панів. Український прапор повернеться до тих місць, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке росія просто не здатна забезпечити навіть на власній території", - зазначив Зеленський.

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