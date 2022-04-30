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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 30 квітня

Сьогодні 18:43 191 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 30 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. 

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Українських захисників.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу “Азовсталь”.

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування , здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів. 

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. 

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ. 

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. 

Не виключається здійснення противником провокацій у прикордонних районах.

Зберігається загроза завдання противником ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, на території республіки білорусь до цього часу розгорнуті російські ОТРК “Іскандер-М”, а окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації і далі базуються на визначених аеродромах.

На Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з російською федерацією районах України. 

Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

Противник також продовжує незаконне утримання громадян України та піддає їх катуванням і тортурам.

У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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