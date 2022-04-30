Ковтун - про підготовку до Олімпіади-2024: Сьогодні це мій фронт боротьби за український народ

Український гімнаст Ілля Ковтун розповів про свої плани на майбутнє.

"Я намагаюся зосередитися на цьому короткому олімпійському циклі, на підготовці до Олімпійських ігор 2024 року. А далі буде так, як бог дасть.

Я дуже хочу продовжити професійну кар’єру гімнаста ще на один олімпійський цикл. Згодом я вивчуся на тренера й обов’язково повернуся в Україну. Це саме те, як я можу і як повинен підтримувати та надихати нас, українців. Сьогодні це мій фронт боротьби за мій народ", - сказав Ковтун.