Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50990
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 184
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 212
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 373
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 391
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1345
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 337
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 885
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 448
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1625
Прямі трансляції

Ковтун - про підготовку до Олімпіади-2024: Сьогодні це мій фронт боротьби за український народ

Сьогодні 15:09 119 0
Ковтун - про підготовку до Олімпіади-2024: Сьогодні це мій фронт боротьби за український народ
#Ілля Ковтун

Джерело - FIG.

Український гімнаст Ілля Ковтун розповів про свої плани на майбутнє.

"Я намагаюся зосередитися на цьому короткому олімпійському циклі, на підготовці до Олімпійських ігор 2024 року. А далі буде так, як бог дасть.

Я дуже хочу продовжити професійну кар’єру гімнаста ще на один олімпійський цикл. Згодом я вивчуся на тренера й обов’язково повернуся в Україну. Це саме те, як я можу і як повинен підтримувати та надихати нас, українців. Сьогодні це мій фронт боротьби за мій народ", - сказав Ковтун.

Нагадаємо, що на змаганнях в Італії команда Ковтуна вийшла до фіналу гімнастичної Серії А1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5426
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2841
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4223
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4813
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2478
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4540
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19928
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5068
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22396
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15100 5
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13976
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 18801