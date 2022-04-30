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Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо

Сьогодні 09:39 125 0
Ядов завоював золото у Софії
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
#Богдан Ядов

Джерело - Чемпіон.

Перший день змагання чемпіонату Європи з дзюдо в болгарській Софії відразу ж приніс Україні золоту медаль.

Її виборов Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг.

У фіналі він переміг іспанця Альберто Мартіна Гейтеро. Для Ядова це перша у кар'єрі медаль чемпіонатів Європи.

Також у цей день вже у другому колі програла Дар'я Білодід, яка перейшла до нової вагової категорії.

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