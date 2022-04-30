Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо

Ядов завоював золото у Софії

Джерело - Чемпіон.

Перший день змагання чемпіонату Європи з дзюдо в болгарській Софії відразу ж приніс Україні золоту медаль.

Її виборов Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кг.

У фіналі він переміг іспанця Альберто Мартіна Гейтеро. Для Ядова це перша у кар'єрі медаль чемпіонатів Європи.

🥇🥋🏆🇺🇦Богдан Ядов - чемпіон Європи!

Український дзюдоїст здобув золото у ваговій категорії до 66 кг і приніс Україні першу нагороду континентальної першості у столиці Болгарії Софії.

Вітаємо і пишаємося!!!💙💛

📷@europeanjudo

#JudoSofia2022 #standwithUkraine #olympicua_peace pic.twitter.com/e3PjC0VHzK — НОК України (@OlympicUA) April 29, 2022

Також у цей день вже у другому колі програла Дар'я Білодід, яка перейшла до нової вагової категорії.