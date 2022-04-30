Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50939
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 88
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 124
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 339
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 373
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1230
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 322
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 688
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 428
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1591
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 30 квітня

Сьогодні 08:39 219 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 30 квітня

Джерело - Чемпіон.

Розпочалась шістдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. 

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. 

Ворог завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли  об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів. 

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та  Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних Сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів. 

Про загальні втрати ворога у нашому окремому зведенні дещо пізніше.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4784
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4512
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2331
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4207
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2829
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5420
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6860 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5013
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24801
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6808
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15020 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12224