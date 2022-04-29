Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід невдало виступила на чемпіонаті Європи з дзюдо (до 57 кг).
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Бронзова призерка Олімпіади-2020 програла у другому колі представниці Франції Пріссілі Ньєто.
Сутичка тривала чотири хвилини. Ще на початку француженка заробила очко, виконавши успішний прийом. Білодід намагалася контратакувати і знайти свій шанс зробити больовий прийом. Проте сутичка так і закінчилася з результатом 1:0 за очками - далі пройшла Ньєто.
Відзначимо, що на чемпіонаті Європи Білодід вперше виступала у новій ваговій категорії - 57 кг, до цього вона успішно виступала у вазі до 48 кг.
Українська дзюдоїстка вперше не здобула нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо. На попередніх турнірах вона постійно закінчувала виступи з медалями.