Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи

Українка невдало виступила у новій для себе ваговій категорії

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід невдало виступила на чемпіонаті Європи з дзюдо (до 57 кг).

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Бронзова призерка Олімпіади-2020 програла у другому колі представниці Франції Пріссілі Ньєто.

Сутичка тривала чотири хвилини. Ще на початку француженка заробила очко, виконавши успішний прийом. Білодід намагалася контратакувати і знайти свій шанс зробити больовий прийом. Проте сутичка так і закінчилася з результатом 1:0 за очками - далі пройшла Ньєто.

Відзначимо, що на чемпіонаті Європи Білодід вперше виступала у новій ваговій категорії - 57 кг, до цього вона успішно виступала у вазі до 48 кг.

Українська дзюдоїстка вперше не здобула нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо. На попередніх турнірах вона постійно закінчувала виступи з медалями.

2017 рік: "золото" (48 кг)

2019 рік: "золото" (48 кг)

2021 рік: "срібло" (48 кг)

2022 рік: виліт у другому раунді (52 кг)

Раніше збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи.