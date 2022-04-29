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У росії відібрали Всесвітню літню Універсіаду-2023

Сьогодні 14:50 230 0
Черговий турнір відібрали у росії
У росії відібрали Всесвітню літню Універсіаду-2023

Джерело - ukrinform.uа.

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) вирішила перенести літню Універсіаду 2023 року з Єкатеринбурга.

Про це йдеться в заяві FISU

Таке рішення ухвалили на онлайн-засіданні виконавчого комітету федерації університетського спорту, яке було присвячене питанню проведення Універсіади-2023.

Де саме вона відбудеться, поки не повідомляється. Літня Універсіада-2023 мала пройти з 8 по 19 серпня. Засідання щодо літньої Універсіади-2023 відбудеться у Брюсселі з 10 по 12 листопада.

Крім того, у вересні 2022 року у Єкатеринбурзі повинен був відбутись Кубок світу зі спортивних єдиноборств. Його також було вирішено перенести в інше місце. Новим господарем престижного старту серед студентів став турецький Самсун.

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