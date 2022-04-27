BLAST Premier: Spring Showdown 2022 - дивись україномовну трансляцію турніру з CS:GO!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 квітня стартує BLAST Premier: Showdown 2022. Турнір з CS:GO пройде онлайн та завершиться 1 травня. Всього по 8 команд у двох сітках розіграють призовий фонд у розмірі $67500, а переможець отримає $20000 та слот на Blast Premier Spring Finals 2022.

WePlay Esports за підтримки Parimatch проведе офіційну україномовну трансляцію турніру на каналі в Twitch. Таланти студії Ухо, Strike та Enkanis готові заряджати ефір у форматі homecast та налаштовані на видовищні змагання!

Хто стане переможцем етапу Showdown весняного сезону, а хто так і не потрапить у фінал? Зробити власний прогноз можна на платформі першого легального букмекера Parimatch Ukraine.

Вже відомо, що фінальний етап чемпіонату BLAST Premier: Spring Finals 2022 проходитиме з 15 по 19 червня у Лісабоні на Altice Arena. Всього в фіналі змагатимуться 8 команд, 6 з яких вже визначені - NaVi, OG, FaZe Clan, G2 Esports, Team Vitality и BIG. Інші 2 команди стануть відомими у результаті етапу Showdown цього тижня. Приєднуйся до трансляції!