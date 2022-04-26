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Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

Вчора 22:38 183 0
Став відомий склад збірної України
Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи

Джерело - ukrainejudo.com.

Збірна України з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат Європи, який пройде з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.

Про це повдіомляє ukrainejudo.com.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки

60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов
66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко
73 кг - Олександр Кошляк
81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян
90 кг - Артем Бубир
+100 кг - Яків Хаммо

Жінки

57 кг - Дар'я Білодід
63 кг - Анастасія Антіпіна
70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко
78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.
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