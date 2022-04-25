Терлюга: Усі призові кошти від змагань підуть на допомогу українцям

Терлюга виборола золоту нагороду турніру у ваговій категорії до 55 кг

Джерело - Чемпіон.

Каратистка Анжеліка Терлюга віддасть усі призові від перемоги на турнірі Karate 1-Premier League 2022 в Португалії на допомогу українцям.

Про це вона повідомила у Інстаграмі.

"Ще одна перемога для моєї країни. Кожна маленька перемога робить нас сильнішими. Важко пояснити все те, що я відчуваю... Це так напружено - бути тут на змаганнях, коли твої найближчі люди не перебувають в безпеці. Кожну секунду в думках я зі своїм чоловіком, сім’єю та друзями".

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"За день до фіналу в суботу російська армія напала на моє місто - Одесу. Ракета прилетіла до будівлі, де загинули мирні жителі. Один з них - 3-місячний малюк. І це сталося напередодні Великодня. Росіяни - святкують, українці - переживають трагедії щодня".

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"Кожного дня вони вбивають нас. Вбивають жорстоко та з насильством. Вони крадуть з наших домівок. Кожного дня вони руйнують нашу країну. Вони забирають нашу землю. Вони окуповують наші міста. Вони змушують "любити свій російський мир" або вбивають".

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"Ми всі благаємо світ, що нам потрібна допомога, щоб припинили вбивати українців. Українці - сміливі, ми не перестанемо боротися з беззаконням. Зараз ми одна велика родина. Я намагаюся допомогти своїй країні в цей важкий час. Усі призові кошти від змагань підуть на допомогу українцям - щоб виграти цю війну та вижити", - сказала Терлюга.