Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи

Став відомий склад збірної України

Збірна України з дзюдо визначилася зі складом на чемпіонат Європи, який пройде з 29 квітня до 1 травня у болгарській Софії.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки

60 кг - Артем Лесюк, Дільшот Халматов

66 кг - Богдан Ядов, Євген Гончарко

73 кг - Олександр Кошляк

81 кг - Сергій Кривчач, Геворг Манукян

90 кг - Артем Бубир

+100 кг - Яків Хаммо

Жінки

57 кг - Дар'я Білодід

63 кг - Анастасія Антіпіна

70 кг - Наталія Чистякова, Юлія Курченко

78 кг - Анастасія Турчин, Єлизавета Литвиненко.