Головне
Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC
Сьогодні 00:42 856
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: найкращі моменти бою
Сьогодні 09:10 485
Бубка: Я залишив Україну як біженець
Сьогодні 08:55 376 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було
Сьогодні 00:38 3477
ПСЖ - чемпіон Франції сезону 2021/22
Вчора 23:59 330
Інтер розібрався з Ромою, Аталанта Маліновського обіграла Венецію. Результати 34 туру Серії А
Вчора 23:40 544
Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора 21:39 292
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 21:21 628
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Вчора 18:35 26037
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 18:17 240621
Прямі трансляції

Бубка: Я залишив Україну як біженець

Сьогодні 08:55 376 1
Президент НОК України дав пресконференцію
Бубка: Я залишив Україну як біженець
#Сергій Бубка

Джерело - Tribuna.com.

Президент НОК України Сергій Бубка розповів іноземним журналістам про власні переживання від війни. 

"На початку, коли це розпочалося, я був у Києві. Це трапилося о 5-й ранку. Мені важко було повірити, що це відбувається.

Спочатку я зв’язався з президентом МОК Бахом. Я отримав відповідь о 6.30 ранку. Я одразу побачив реакцію: через дві години була дуже сильна заява. Миттєва швидка реакція і позиція щодо війну, про вторгнення в Україну. Наступного дня президент скликав засідання Виконавчого комітету.

Він зробив перший крок. Перші санкції були вже 28 лютого. Через кілька днів він знову зателефонував до Виконавчої ради. Міжнародні федерації рішуче підтримали рішення МОК.

В цей час зі мною зв’язався президент і сказав, що потрібно приїхати. Він попросив приїхати до Лозанни, щоб зустрітися і обговорити, як ми можемо координуватися, тому що він створив Фонд солідарності для підтримки українських спортсменів. І він сказав, що я потрібен, тому що без мене вони не розуміють, як нам краще керувати цією підтримкою. Для цього створена ця команда в Лозанні та в Україні. Деякі члени НОК залишаються в Німеччині, деякі залишаються в Польщі як біженці.

Я виїхав з України 28 лютого як біженець. Я їхав поїздом з Києва до Львова. Уявіть, на три квадратні метри вагону, було 9 дітей на верхній полиці і 9 дорослих, багаж і все таке. Там у деяких людей не було їжі, я взяв трохи їжі з собою і ділився з ними: з дітьми та людьми, які були поруч.

Ми їхали 12 годин. Після цього мені потрібно було ще їхати на машині в Ужгород, щоб перетнути кордон. Я відчув себе біженцем, я був готовий, знаєте, скинути все і просто зберегти документи для перетину кордону, бо ніколи не знаєш, що може статися за хвилину.

Це дуже важко і дуже боляче. Це моя перша публічна конференція. Всю свою енергію я витратив на виконання роботи, щоб врятувати життя та врятувати український олімпійський рух. Дуже важко говорити, дуже важко говорити.

Все-таки те, що трапилося, схоже на дуже поганий сон. Те, що ми переживаємо, не передати словами.

Особисто для мене, для моєї родини це дуже важко. Моїй мамі 85, вона не може рухатися, вона не одна - про неї піклується мій старший брат. Він також не може поїхати, і ви повинні зрозуміти - вони в Донецьку. Це все, що я можу сказати", - зазначив Бубка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 6324
Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою 3754
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 240621
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4923
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 26037
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5308
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20332
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57795
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9540 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29748
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42727
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12641