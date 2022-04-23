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Головнокомандувач ЗСУ: Закликаю блогерів утриматися від публічних оцінок - ми робимо свою роботу

Сьогодні 15:25 137 0
Головнокомандувач ЗСУ: Закликаю блогерів утриматися від публічних оцінок - ми робимо свою роботу

Джерело - Чемпіон.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

"Звертаю увагу, що у соціальних мережах періодично зʼявляється  інформація, яка використовується ворогом для нанесення втрат Збройним Силам України. Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації.

Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!", - зазначив Залужний.

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