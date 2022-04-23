Російські окупанти зруйнували квартиру найкращого чинного шахіста збірної України Антона Коробова.

Про це заявив головний тренер чоловічої збірної України з шахів Олександр Сулипа.

"Війна погано вплинула психічно на збірників. Знаєте, у нашого харків’янина Антона Коробова вороги зруйнували його та батьківську квартири.

На жаль, не всі розуміють, що зараз важливо, принаймні своїм прикладом показувати громадянську позицію. Чоловіча збірна України підготувала не один лист. Саме ми також написали і лист, який стосувався зрадника України тепер уже росіянина Сергія Карякіна", - зазначив Сулипа.