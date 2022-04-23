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Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених

Сьогодні 08:08 124 0
У Гаазі українці виграли 16 медалей: 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених

Джерело - sport.ua.

Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених у нідерландській Гаазі, де виступали колишні та діючі військовослужбовці, які були поранені або стали інвалідами на службі.

В останні два дні змагань українці виступили у баскетболі, важкій атлетиці та велотреку. У баскетболі на візках збірна України провела перші міжнародні матчі: перемога над Францією (12:8), поразки від Грузії (3:17) та США (9:33).

У важкій атлетиці Сергій Наумов став четвертим, а Іван Рудий посів 10-те місце. На велодоріжки від української команди вийшли Рустам Росул, Сергій Прядко, Віктор Легкодух та Сергій Калитюк. Українці залишилися поза медальним заліком, але задоволені своєю працею.

Збірна України завершила виступи на Invictus Games із 16 медалями. Українські спортсмени виграли 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових нагород. Золото Україні принесли Родіон Сітдіков, Віктор Легкодух та Сергій Прядка (всі - штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання) та Ігор Галушка (веслування).

На попередніх Іграх непокорених українці виграли 14 нагород (8-4-2) у Торонто-2017, а також 20 медалей (7-10-3) у Сіднеї-2018.

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