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Українська гімнастка допомагає ЗСУ

Сьогодні 14:45 57 0
Українська гімнастка зібрала кошти для української армії
Українська гімнастка допомагає ЗСУ
#Влада Нікольченко

Джерело - suspilne.media.

Українська гімнастка Влада Нікольченко організувала дитячий турнір в Еміратах, а виручені кошти відправила на допомогу Україні.

Про це розповіла сама гімнастка у коментарі Суспільне Спорт.

"Більшість росіян, які тут живуть не перший рік, які мають тут сім'ї, абсолютно адекватно поставилися до цієї ситуації. Всі підтримують Україну. На турнірі була встановлена ціна за участь. На призи ми особливо не витрачалися. Призами були чашки, які нам зробили безкоштовно.

Медалі, звісно, були, але вони в нас лишалися ще з попередніх змагань. Оренду зали нам теж дали безкоштовно: всі йшли на поступки. Зібрали немалу суму – п'ять тисяч доларів. Усе це відправилося в Україну. В мене є люди, волонтери, які знаходяться там, у Києві, Харкові, Львові – більшість грошей я перераховувала їм особисто. Я знаю, що це точно не шахраї.

Вони закуповують памперси, суміші, все необхідне для діток. Також із Угорщини й Польщі возили бронежилети, каски для наших Збройних сил. Чим можемо, тим стараємося допомогти. Картинку якусь запостити в інстаграмі, поширити інформацію – це все добре, але люди зараз потребують фінансової допомоги та якихось побутових речей", – зазначила Нікольченко.

Нагадаємо Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду.

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