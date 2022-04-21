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Організатори італійської регати заборонили участь 60 російським яхтам

Сьогодні 14:12 90 0
Організатори італійської регати заборонили участь 60 російським яхтам

Джерело - ansa.it.

Вітрильні змагання Giraglia Rolex Cup відбудуться без участі 50-60 російських яхт через агресію московії проти України.

Президент яхт-клубу Yacht Club Italiano Джероламо Б’янкі в середу зробив з цього приводу офіційну заяву.

У ній, зокрема сказано, що під заборону участі в італійській регаті Giraglia Rolex Cup 10-18 червня, підпадуть 50-60 російських яхт. Рішення ухвалене у зв’язку з агресією рф проти України.

Giraglia Rolex Cup – щорічні з 1953 року змагання з вітрильного спорту, що стартують у французькому Сен-Тропе й завершуються в італійській Генуї.

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