Організатори італійської регати заборонили участь 60 російським яхтам

Вітрильні змагання Giraglia Rolex Cup відбудуться без участі 50-60 російських яхт через агресію московії проти України.

Президент яхт-клубу Yacht Club Italiano Джероламо Б’янкі в середу зробив з цього приводу офіційну заяву.

У ній, зокрема сказано, що під заборону участі в італійській регаті Giraglia Rolex Cup 10-18 червня, підпадуть 50-60 російських яхт. Рішення ухвалене у зв’язку з агресією рф проти України.

Giraglia Rolex Cup – щорічні з 1953 року змагання з вітрильного спорту, що стартують у французькому Сен-Тропе й завершуються в італійській Генуї.