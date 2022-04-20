Тренер збірної України: Ніхто не сумнівається в патріотизмі сестер Музичук

Олександр Сулипа висловився про сестер Музичук

Головний тренер чоловічої збірної України з шахів Олександр Сулипа не сумнівається у своїх підопічних Анні та Марії Музичук.

Про це він розповів порталу Kamp-Sport.

"Щодо позиції сестер Музичук, то не може бути особливої думки. Ніхто не сумнівається в патріотизмі сестер, однак ставити призові ФІДЕ, які йдуть з російських компаній, вище держави не можна. Тим більше, дівчата отримують ще й президентські стипендії, які б краще, на мій погляд, було б віддати воїнам ЗСУ", - сказав Сулипа.

Раніше українські гросмейстерки Анна Музичук та Марія Музичук не підписали та не підтримали лист Львівської обласної федерації шахів (ЛОФШ) президенту Федерації шахів України з проханням повторно звернутися до ФІДЕ для посилення санкцій проти росії та білорусі.