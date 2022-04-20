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Легкодух виборов другу медаль на Іграх нескорених

Сьогодні 14:10 189 0
У нідерландській Гаазі на Іграх Неcкорених збірна України додала до своєї скарбнички ще одне нагороду.
Легкодух виборов другу медаль на Іграх нескорених

Джерело - Чемпіон.

Представник Львівщини Віктор Легкодух виборов уже другу медаль на Іграх нескорених.

Про це повідомив голова Львівської областої військової адміністрації Максим Козицький.

"Він здобув "срібло" у греблі на тренажері. З результатом у 807 метрів Віктор перевершив свій найкращий результат на 3 метри! У скарбничці львів’янина на "Іграх нескорених" уже є "золото" у штовханні ядра", - написав Козицький.

Він нагадав, що Віктор пішов захищати Україну у перші дні російської агресії навесні 2014-го. Пів року воював у найгарячіших точках на сході України. У серпні 2014 року отримав важке вогнепальне мінно-вибухове поранення у хребет. Після тривалої реабілітації почав посилено займатися спортом.

Раніше Легкодух здобув золото зі штовхання ядра на Іграх Нескорених.

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