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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 19 квітня

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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 19 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває п’ятдесят п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки білорусь до російської федерації. Збройні сили російської федерації й надалі використовують аеродромну мережу на території республіки білорусь з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території нашої держави.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати значних втрат особового складу. З метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво збройних сил російської федерації прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту. 

За наявною інформацією, з початку року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій “спеціальній операції” на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території нашої Держави були знищені три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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