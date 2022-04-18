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Донька полоненої волонтерки завоювала бронзу на Іграх нескорених

Сьогодні 17:47 67 0
Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль
Донька полоненої волонтерки завоювала бронзу на Іграх нескорених

Джерело - Чемпіон.

У нідерландській Гаазі на Іграх Неcкорених збірна України завоювала чергову нагороду.

Лучниця Анна-Софія Пузанова виграла бронзову медаль в категорії новачків.

На нагородженні Анна тримала в руках табличку з іменем своєї мами, Юлі "Тайри" Паєвської, щоб показати, що зараз на змаганнях немає учасниці української збірної і яка утримується в полоні російськими військовими.

Взяти участь у змаганнях Анні запропонували організатори та Фонд Ігор Нескорених з поваги до "Тайри" та їх вкладу в спільноту Інвіктус.

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