Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Вчора 17:09 368
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Вчора 21:42 204
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Вчора 20:09 348
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Вчора 18:54 267
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Вчора 18:25 368
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Вчора 18:05 1670
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Вчора 14:14 529
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Вчора 12:24 1074
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 05:06 1032
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Вчора 00:03 1152
Прямі трансляції

NAVI здобули дві перемоги у відборі PGL Major Antwerp 2022

Сьогодні 09:38 178 0
Вдалий старт української команди
NAVI здобули дві перемоги у відборі PGL Major Antwerp 2022
#Navi

Джерело - sport.ua.

NAVI здобули дві перемоги на європейському RMR-турнірі. У першій грі український клуб обіграв Quazar із рахунком 16:12.

У другій грі "Народжені перемагати" розгромили OG (16:5).

Формат турніру – швейцарська система. Ігри за вихід на мейджор або вибуття з турніру пройдуть у форматі bo3, решта матчів – bo1.

18 квітня команда Олександра s1mple Костилєва зіграє проти Heroic за вихід у стадію "Легенд" PGL Major Antwerp 2022.

Нагадаємо, керівництво NAVI посприяло усуненню російських команд з чемпіонату світу з CS.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2778
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ Відомий український коментатор вступив до ЗСУ 1074
Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України 1494 2
Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело 1558 1
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3582
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі 1670
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19604
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12331
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38093
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4165 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5797
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24647