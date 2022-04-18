NAVI здобули дві перемоги у відборі PGL Major Antwerp 2022

Вдалий старт української команди

NAVI здобули дві перемоги на європейському RMR-турнірі. У першій грі український клуб обіграв Quazar із рахунком 16:12.

У другій грі "Народжені перемагати" розгромили OG (16:5).

Формат турніру – швейцарська система. Ігри за вихід на мейджор або вибуття з турніру пройдуть у форматі bo3, решта матчів – bo1.

18 квітня команда Олександра s1mple Костилєва зіграє проти Heroic за вихід у стадію "Легенд" PGL Major Antwerp 2022.

Нагадаємо, керівництво NAVI посприяло усуненню російських команд з чемпіонату світу з CS.