Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених

Участь в Іграх беруть 19 країн

Джерело - Чемпіон.

У нідерландській Гаазі на Іграх Неcкорених українець Олексій Бобчинець завоював бронзу у бігу на 1500 метрів.

Це четверта медаль для українців. Першу золоту медаль для України приніс Родіон Сітдіков, яку з результатом 9,46 м виграв змагання в штовханні ядра. Срібну та бронзову медалі у перший змагальний день Україні принесли Артем Лукашук (5.20 м) та Іван Герецун (5.10 м) у стрибках у довжину.

Для української команди ці Ігри стали третіми в історії. Участь в Іграх беруть 19 країн.