Головне
Україна здобула першу золоту медаль на Invictus Games
Сьогодні 17:09 272
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених
Сьогодні 21:42 97
Збірна України здобула бронзову медаль на Кубку світу
Сьогодні 20:09 212
Українці здобули ще дві медалі на Іграх Нескорених
Сьогодні 18:54 192
Бринзак поки що залишиться президентом ФБУ
Сьогодні 18:25 264
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Сьогодні 18:05 847
Гравці Прикарпаття майже в повному складі приєдналися до ЗСУ
Сьогодні 14:14 466
Відомий український коментатор вступив до ЗСУ
Сьогодні 12:24 793
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 05:06 947
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 1008
Прямі трансляції

Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених

Сьогодні 21:42 97 0
Участь в Іграх беруть 19 країн
Бобчинець завоював бронзову медаль на Іграх Нескорених

Джерело - Чемпіон.

У нідерландській Гаазі на Іграх Неcкорених українець Олексій Бобчинець завоював бронзу у бігу на 1500 метрів.

Це четверта медаль для українців. Першу золоту медаль для України приніс Родіон Сітдіков, яку з результатом 9,46 м виграв змагання в штовханні ядра. Срібну та бронзову медалі у перший змагальний день Україні принесли Артем Лукашук (5.20 м) та Іван Герецун (5.10 м) у стрибках у довжину.

Для української команди ці Ігри стали третіми в історії. Участь в Іграх беруть 19 країн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Бернлі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3489
Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України Динамо офіційно відмовилось відпускати гравців у збірну України 1041 2
Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Спортинг - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 2541
Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело Динамо відмовляється відпускати гравців у збірну України - джерело 1225 1
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США Завацька зрівняла рахунок у матчі з США 1008
Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг 947
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14655
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6995
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14590
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10478
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30024 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79606