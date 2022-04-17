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Віталій Кличко: Після перемоги хочу побачити дітей

Сьогодні 22:41 158 0
Віталій Кличко: Після перемоги хочу побачити дітей
#Віталій Кличко

Джерело - Україна24.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а зараз мер Києва, Віталій Кличко після перемоги України у війні з РФ хоче побачити своїх дітей.

Про це заявив сам мер міста.

"Після війни хочу взяти тиждень, бо вже 52-й день війни, і це як один день: з ранку до вечора нон-стоп сирени необхідно негайно допомагати, берегти життя людей, відновлювати інфраструктуру - багато таких викликів.

Особисто для себе хотів би взяти кілька днів, трохи вимкнутись. Але переконаний, що роботи дуже багато. У перші дні можна буде сказати, що на нас уже не чекають бомбардування, обстріли, загибель людей.

Поки що не думав про це, але хотів би день-два, можливо, тиждень побачити дітей, бо вони зараз знаходяться за кордоном. Я залишився тут разом з братом", - сказав Кличко.

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