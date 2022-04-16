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Магучіх: На все життя запам'ятаю 24 лютого

Вчора 23:25 104 0
Українська легкоатлетка - про початок повномасштабної війни
Магучіх: На все життя запам'ятаю 24 лютого
#Ярослава Магучіх

Джерело - xsport.ua.

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих поділилася думками щодо російського вторгнення в Україну.

"Я, мабуть, на все життя запам'ятаю цей день - 24 лютого. Тому що я о пів на п'яту прокинулася, почула вибухи і така що відбувається? І потім уже читала новини, що вже й у Києві були вибухи, і там чутно вибухи, і було зрозуміло, що почалася війна.

Ми поїхали за місто, тренер має будинок, щоб бути там. І читали усі новини. Чесно кажучи, тоді в голові ще не все вклалося. Що це сталося в 21-му столітті, і ми переживатимемо це все. Про спорт взагалі перші два-три дні не було й мови, про якісь змагання.

Але потім ми взяли себе в руки і з тренером вирішили, що ми маємо показати світові, розповісти про Україну. Виступати на чемпіонаті світу у приміщенні. І тому 6 березня ми сіли у машину та поїхали. Спочатку хотіли до Хмельницького їхати, щоб тренуватися у більш спокійній обстановці. І потім уже вирушити далі. Але був дуже великий трафік, і нам сказали, що легше вже одразу їхати за кордон і готується до чемпіонату світу у Белграді", - сказала Магучіх.

Нагадаємо Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою березня в Європі.

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