Українські стрибуни у воду готуються до чемпіонату світу

Два місяці залишається до старту чемпіонату світу з водних видів спорту в Будапешті. Як готуються стрибуни у воду до найголовнішого старту сезону в умовах війни, Укрінформ дізнавався у віцепрезидентки Федерації України зі стрибків у воду Тамари Токмачової.

Про місце перебування основного складу збірної

"Завдяки президенту Федерації України зі стрибків у воду Ігорю Лисову та генеральному спонсору Федерації, ми перебуваємо в Німеччині. Ми щиро дякуємо президентам FINA Хусейну Аль-Мусалламу і LEN - Антоніо Де Сільві за постійну турботу і допомогу, які особисто опікуються долею кожного спортсмена і тренера нашої збірної команди.

Основний склад збірної команди України зі стрибків у воду тренується в місті Аахен (Німеччина), і безпосередньо вже готуються не лише до чемпіонату світу та Європи, а й до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Зараз ми чекаємо ще на Софію Лискун, Вікторію Кесарь і головного тренера Федерації Іллю Целютіна, які мають на днях приєднатися до команди.

У Задарі (Хорватія) з 30 осіб перебувають 4-и спортсмени, але там база не відповідає основним необхідним критеріям: немає залу для сухої підготовки з паралоновою ямою, вишок на 7 і 10 метрів. З 6-и трамплінів - 4 слизькі і непридатні для використання".

Про основну базу збірної в Німеччині

"Тут все очевидно. Німеччина є однією з найпродвинутіших щодо розвитку водних видів спорту. Тут є всі належні умови для тренування: і повітряна подушка і паралонова яма з трампліном, і потрібні висоти, де можуть повноцінно готуватися стрибуни як з трампліна, так і з вишки, включно зі синхронними стрибками.

Загалом місцева Федерація максимально сприяє нам у вирішенні всіх питань, які стосуються нашого перебування у Німеччині. Спортсмени не лише тренуються, ускладнюють свої програми, а й навчаються і це важливо, що є можливість такого безперервного процесу".

Про відбір на чемпіонат світу

"Через те, що саме Федерація, як колегіальний орган, за статутом одноосібно формує склад команди на кожний чемпіонат, тому саме на виконкомі Федерації України зі стрибків у воду одноголосно прийняли рішення з 4 по 8 травня 2022 року провести змагання у Німеччині, які стануть основними у відборі до потрапляння на чемпіонат світу. На них запросять усіх спортсменів і тренерів збірної команди України зі стрибків у воду відповідно.

Після перегляду потенційних учасників і визначимо, хто представить Україну в Будапешті.

Безпосередньо перед чемпіонатом світу головним тренером Федерації Іллею Целютіним запланований ще навчально-тренувальний збір, який має допомогти підвести команду до її оптимальної форми.

У цьому питанні у нас є повна підтримка з боку президентів FINA Хусейна Аль-Мусаллама і LEN - Антоніо Де Сільви, про що вони особисто завірили нашого президента Федерації".

Про підготовку після ЧС у Будапешті

Прийнято рішення нашою тренерською радою, що у повному складі, після змагань у Будапешті, наша команда повернеться до Києва до свого рідного басейна "Ліко". Недаремно говорять, що в гостях добре, а дома краще".