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Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:45 172 0
На початку березня Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах.
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу

Джерело - fvu.in.ua.

Федерація волейболу України отримала листа від Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ), у якому повідомляється, що Україна зіграє на чоловічому чемпіонаті світу-2022 замість росії,

Про це повдіомляє ФВУ.

"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у росії", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії. 

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