Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу

На початку березня Міжнародна федерація волейболу скасувала турнір, який мав відбутися у 10 російських містах.

Федерація волейболу України отримала листа від Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ), у якому повідомляється, що Україна зіграє на чоловічому чемпіонаті світу-2022 замість росії,

Про це повдіомляє ФВУ.

"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у росії", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії.