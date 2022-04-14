Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу

Джерело - fvu.in.ua.
Федерація волейболу України отримала листа від Міжнародної федерації волейболу (ФІВБ), у якому повідомляється, що Україна зіграє на чоловічому чемпіонаті світу-2022 замість росії,
Про це повдіомляє ФВУ.
"Адміністрація ФІВБ прийшла до висновку, що підготувати та провести Чемпіонат світу в росії неможливо через війну в Україні. Відповідно, вона вирішила забрати право на проведення престижного турніру у росії", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Польщі та Словенії.