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Піреллі визначилася з вибором шин на чотири найближчі Гран-прі Формули-1

Сьогодні 12:00 166 0
Піреллі визначилася з вибором шин на чотири найближчі Гран-прі Формули-1
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Компанія Піреллі визначилася з вибором шин, які привезе на найближчі чотири Гран-прі в календарі Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба Pirelli Motorsport.

Цього сезону Піреллі використовує п’ять різних по м’якості складів гуми для сухої погоди (від С1 до С5).

На Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі Піреллі привезе шини типів С2 (хард), С3 (медіум) і С4 (софт).

Такий самий вибір шин у Піреллі зробили для Гран-прі Маямі, який цього року дебютує в календарі чемпіонату.

На Гран-прі Іспанії Піреллі привезе найжорсткіші за складом шини – С1 (хард), С2 (медіум) і С3 (софт).

Для Гран-прі Монако було зроблено вибір на користь найбільш м’яких за складом шин – С3 (хард), С4 (медіум) і С5 (софт).

Гонщики повинні зберігати один комплект "софту" для третього сегмента кваліфікації. Після закінчення сесії цей комплект потрібно повернути Піреллі.

Також гонщики обов’язково повинні зберігати по одному свіжому комплекту медіуму та харду для недільної гонки.

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