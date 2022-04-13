З FIFA 22 видалили всі російські команди

EA Sports випустили оновлення гри FIFA 22

Джерело - Чемпіон.

У футбольному симуляторі FIFA 22 видалили все, що зв'язано з московією.

Через вторгнення російських військ в Україну в грі тепер не будуть доступні збірна росії та російські клуби, а саме: Спартак, ЦСКА та Локомотив. Також з гри видалили стадіон Відкриття Арена.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд", - йдеться в повідомленні компанії.

В усіх юзерів, в котрих улюблений клуб був вибраний російський, буде стояти емблема ПСЖ.

Цей патч поки що вийшов для юзерів на ПК. Для інших платформ (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) його буде додано пізніше.

Раніше росіян усунули від участі у турнірах з FIFA та Apex Legends.