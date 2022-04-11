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Терлюга: Всі французи з Україною

Вчора 22:10 152 0
Терлюга: Всі французи з Україною
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга прокоментувала свою перемогу на командному чемпіонаті Франції.

"Хочу подякувати моїй команді та тренеру Даніелю де Барроса. Ви дали мені можливість продовжити мою підготовку і дуже хорошу можливість потренуватися. Кожна людина в Karate Sarcelles така гостинна. Усі намагалися допомогти та підтримати.

Було дуже приємно вчора боротися з дівчатами за наше золото в команді на чемпіонаті Франції, і я була щаслива знову віддати свій вогонь на татамі. Тут, у французькій федерації, існує можливість запросити одного легіонера до команди і я являюсь частиною Karate Sarcelles з 2018 року. Мені вдруге в житті вдалося виграти золото зі своїм клубом.

Дякую, що ви дали мені таку можливість.

Всі французи з Україною. Мене тут дуже підтримали, і всі в шоці від ситуації. Дякую Франції за твоє велике серце.

Мені потрібно продовжити тренування, щоб підготуватися до наступного турніру в Португалії.

Моє серце з родиною та Україною. Я не можу дочекатися моменту, коли приїду додому. Сумую", - зазначила Терлюга.

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Допис, поширений Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

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