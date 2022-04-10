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Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає

Сьогодні 16:09 111 0
Український борець - про голову НОК України
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
#Жан Беленюк

Джерело - FanDay.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк не знає, де зараз перебуває президент НОК України Сергій Бубка.

Про це заявив сам Беленюк.

"Я з ним не розмовляв. Я не знаю, де Бубка. Цього, на мою думку, ніхто не знає. Ось ви знаєте, де Бубка?

От і я не знаю, але вважаю, що головний олімпієць має бути зі своїми спортсменами у такі кризові моменти для країни", - зазначив Беленюк.

Раніше президент Національного Олімпійського Комітету України Сергій Бубка може перебувати у Монако, де нібито має власну квартиру.

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