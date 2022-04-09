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Російським командам заборонили виступати на чемпіонаті світу з CS

Сьогодні 18:43 259 0
Гравці зможуть виступати лише під нейтральними тегами
Російським командам заборонили виступати на чемпіонаті світу з CS

Джерело - PGL.

Організатор чемпіонату світу з CS, компанія PGL заборонила російським командам Virtus.pro і Gambit виступати на мейджорі.

Про це повідомляє пресслужба PGL Major Antwerp 2022.

"Російське вторгнення в суверенну Україну завдало величезних людських страждань і болю. Зважаючи на поточну жахливу ситуацію, ми вирішили, що особи та організації, які пов’язані з російським урядом, не будуть допущені до участі у майбутніх матчах RMR та PGL Antwerp Major".

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Тому ми заборонимо Virtus.pro та Gambit Esports брати участь у RMR та майбутньому PGL Antwerp Major. Однак ми дозволимо гравцям, які зараз пов’язані з Virtus.pro та Gambit Esport, грати під нейтральними іменами та майками, оскільки ми розуміємо, що гравці не замішані в цій ситуації".

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"Наші серця співчувають тим, кого доторкнулася війна. Ми будемо стежити за ситуацією в міру її розвитку і будемо прозорими як для публіки, так і для учасників наших турнірів, якщо будуть потрібні подальші дії", - йдеться у заяві.

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