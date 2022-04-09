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Стролл отримав штраф у три позиції на старті Гран-прі Австралії

Сьогодні 16:08 190 0
Пілота Астон Мартін визнали винним у зіткненні з Латіфі
Стролл отримав штраф у три позиції на старті Гран-прі Австралії
#Астон Мартін, #Гран-прі Австралії, #Стролл, #Формула 1

Джерело - Motorsport.com.

Пілот Астон Мартін Ланс Стролл втратить три позиції на старті Гран-прі Австралії.

Про це повідомляє motorsport.com.

Стюарди виписали Строллу штраф, визнавши саме його винним у зіткненні з пілотом Вільямса Ніколасом Латіфі. Інцидент мав місце під час першого сегмента кваліфікації, а після аварія сесія була на якийсь час зупинена червоними прапорами.

При цьому штраф фактично не позначиться на стартовій позиції Стролла, оскільки за підсумками він був останнім. Також внаслідок цього інциденту Стролл отримав два штрафні бали.

Нагадаємо, Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії.

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