Феттель: Відчуваю шок, коли вмикаю новини про війну в Україні

Пілот команди Формули-1 Астон Мартін Себастьян Феттель відзначає свій шок щоразу, коли включає телевізор та дивиться новини про війну росії проти України.

"Багатьом людям не вистачає елементарних речей, і Формула-1 має допомагати. Ф-1 має багато грошей. Потрібно зробити все, що можемо, збираючи гроші.

Просто жахливо бачити те, що відбувається. Ти щоразу відчуваєш шок, коли вмикаєш телевізор. Ти думаєш, що вже нічого тебе не шокує в цій війні, і ти все одно щоразу шокований", - сказав Феттель.