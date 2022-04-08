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Феттель: Відчуваю шок, коли вмикаю новини про війну в Україні

Сьогодні 22:26 140 0
Пілот стежить за подіями у Європі
Феттель: Відчуваю шок, коли вмикаю новини про війну в Україні
#Себастян Феттель

Джерело - skysports.com.

Пілот команди Формули-1 Астон Мартін Себастьян Феттель відзначає свій шок щоразу, коли включає телевізор та дивиться новини про війну росії проти України.

"Багатьом людям не вистачає елементарних речей, і Формула-1 має допомагати. Ф-1 має багато грошей. Потрібно зробити все, що можемо, збираючи гроші.

Просто жахливо бачити те, що відбувається. Ти щоразу відчуваєш шок, коли вмикаєш телевізор. Ти думаєш, що вже нічого тебе не шокує в цій війні, і ти все одно щоразу шокований", - сказав Феттель.

Себастьян з перших днів війни закликав бойкотувати Гран-прі росії. У результаті Ф-1 розірвала контракт на проведення перегонів у цій країні.

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