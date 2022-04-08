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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 8 квітня

Сьогодні 20:09 141 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 8 квітня

Джерело - Чемпіон.

Триває сорок четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Збройні сили російської федерації продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Триває підготовка ворога до наступу на сході нашої Держави. 

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. 

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угруповання військ.

Окупанти не полишають спроб наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам Збройних Сил України у зазначеному районі. Мети не досяг. 

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру. 

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до російської федерації.

Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої “спеціальної військової операції”. 

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України.

Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення  на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до російської федерації. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутись до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території росії.

Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. 

Разом переможемо! Слава Україні!

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