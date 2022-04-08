Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ

Найкращі українські шахістки висловилися за усунення збірних рф та рб

Джерело - Чемпіон.

Найкращі українські шахістки Сестри Музичук пояснили свою позицію з приводу війни та відкритого листа, який вони відмовилися підписати.

Текст поста Анна Музичук:

Хочемо висловити наше з Марією бачення щодо відкритого листа Президії Львівської обласної шахової федерації (ЛОШФ), опублікованого вчора ЛОШФ та листа ФШУ до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та Європейського шахового союзу (ЄШС), надісланого 25 лютого.

Те, що ми відмовилися підписувати ці листи є, напівправдою. Нам надіслали тексти листів, зміст яких був практично ідентичним. Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними. Проте нам двічі відповіли, що "або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде". І це, незважаючи на те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів.

Ми вважаємо, що подібні звернення є необхідними і нам варто продовжити вимагати санкцій від ФІДЕ. Проте, для того, щоб ці заходи досягли своєї мети, важливо бути максимально ефективними.

Тепер конкретно щодо пунктів, в які ми хотіли внести корективи:

1) Лист ЛОШФ до ФШУ та вимога про відставку Президента ФІДЕ росіянина А.Дворковича.

В листі до підпису було вказано "просимо Президента ФШУ В.Капустіна повторно надіслати лист з вимогами.." "Повторно", отже знову в ФІДЕ та ЄШС, що вже було зроблено і успіху не мало. Давайте дивитися на речі тверезо: наскільки реальним є те, що Дворкович і його команда проголосують за те, щоб відсторонити Дворковича з посади? Більш того, якщо це питання навіть не порушувалось на Президентській Раді ФІДЕ, яка проходила після листа ФШУ до ФІДЕ.

Ми пропонували, щоб ця вимога від ФШУ адресувалась конкретно МОК (Міжнародному олімпійському комітету). Адже сьогодні росіянин не керує жодною міжнародною спортивною федерацією. В фінальному листі ЛОШФ було вказано "просимо Президента ФШУ В.Капустіна звернутись у відповідні установи", але і тут незрозуміло, кому і куди конкретно ЛОШФ просить В.Капустіна надіслати цей лист.

2) Вимога про відсторонення російських та білоруських шахістів.

27 лютого на своїй сторінці в ФБ та в інстаграмі я звернулась до шахістів, які представляють ці країни, з проханням висловити свою позицію щодо рішень президента РФ і війни проти України. 3 березня провідні російські шахісти та шахістки написали відкритого листа Путіну, в якому засудили агресію Росії проти України та вимагали негайно закінчити війну. Серед тих, хто підписали цей лист - члени національної збірної команди Росії, олімпійські чемпіонки, чемпіони та чемпіонки світу та Європи.

Чи правильною є вимога щодо відсторонення всіх шахістів, включаючи тих, які підтримують Україну? Ми вважаємо, що коректніше або робити виняток для цих шахістів/шахісток, або ж виключати всіх, але тільки на період війни.

3) Додатково, чого не було в оригінальному листі, ми ініціювали відсторонення російських та білоруських шахістів та шахісток від командних змагань.

Ми вважаємо, що держави росія та білорусь не мають морального права бути представленими на міжнародних змаганнях. Вже було рішення ФІДЕ про недопуск цих країн до Всесвітньої шахової Олімпіади, початок якої запланований на липень цього року, проте недавно чомусь знову почало порушуватись це питання.

Також ми закликаємо повністю відсторонити тих шахістів та шахісток, які відкрито підтримали агресію росії проти України від усіх офіційних змагань та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Наприкінці хочемо іще раз наголосити, що з перших днів вторгнення росії в Україну, ми чітко заявили про свою позицію щодо цієї війни. Ми вважаємо росію агресором, словом та ділом підтримуємо Збройні Сили України та віримо в нашу перемогу.