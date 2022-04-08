Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні

Усі виручені кошти перерахують у фонд Ukraine Alive 2022.

Бронзова медаль Олімпіади-2020 українського каратиста Станіслава Горуни продана на благодійному аукціоні World Sports For Ukraine за 16 800 доларів.

33-річний спортсмен передав медаль для серії аукціонів, яку проводить Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

У рамках World Sports For Ukraine допомогти Україні також зголосились Роберт Левандовський, Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров, Данило Сікан, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова та інші.

Раніше Станіслав Горуна поповнив лави української армії.