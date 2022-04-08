Disney планує купити UFC

Disney і UFC домовилися про умови угоди, в рамках якої компанія розваг придбає промоушен приблизно за 4,3 млрд доларів.

Про це повідомляє CBNC.

Disney, якому належить більшість спортивної мовної мережі ESPN, роками займався ідеєю купівлі спортивних ліг.

2018-го ESPN заплатив 1,5 млрд доларів за п'ятирічні права на UFC TV. Глава промоції Дейна Вайт тоді заявив, що ця угода збільшила вартість UFC до 7 млрд.

ESPN+ Disney також підписав контракт на 150 млн доларів на рік на трансляцію боїв UFC за угодою, яка спливає у 2025 році.

Якщо ESPN оновить договір, то Disney доведеться заплатити більше ніж 4,3 млрд.

Раніше Мороз здобула перемогу на UFC 272.