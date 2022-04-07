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Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує

Сьогодні 23:25 94 0
Горуна: Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує
#Станіслав Горуна

Джерело - My MMA News.

Бронзовий призер Олімпійських ігор із карате Станіслав Горуна поділився думками про російську пропаганду.

"Це на 100% смішно. Це просто абсурд. Нацисти в Україні - марвелівські супергерої, їх не існує. Вони уявні. 

Але російським людям роками говорили про нацистів в Україні, їм байдуже, що тут відбувається, бо це не впливає на їхнє життя. Вони не перевіряли цієї інформації. Вони просто ставляться до цього як до належного. Тепер, коли війна йде, вони вірять, що це правда. 

Вони ніби інформаційно ізольовані від решти світу. Вони не можуть порівнювати інформацію. Вони просто як одне джерело інформації. Вони насправді сліпі. 

Якщо їхній президент їм щось говорить, то вони цьому вірять. Вони приймають першу почуту інформацію, продовжують вірити в це й не можуть змінити свою думку. Не має значення, що ми їм скажемо, нічого не можна змінити", - сказав Горуна.

Нагадаємо, що Горуна виставив на аукціон медаль Токіо-2020.

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