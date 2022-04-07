росію виключили із Ради ООН з прав людини

Джерело - Чемпіон.
Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію про призупинення членства Росії у Раді з прав людини. За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24, утримались - 58.
"Щойно право росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинили. Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022