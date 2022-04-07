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росію виключили із Ради ООН з прав людини

Сьогодні 20:24 56 0
Генасамблея ООН призупинила членство росії в організації
росію виключили із Ради ООН з прав людини

Джерело - Чемпіон.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію про призупинення членства Росії у Раді з прав людини. За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24, утримались - 58.

"Щойно право росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинили. Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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