росію виключили із Ради ООН з прав людини

Генасамблея ООН призупинила членство росії в організації

Джерело - Чемпіон.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію про призупинення членства Росії у Раді з прав людини. За це рішення проголосували 93 країни, проти - 24, утримались - 58.

"Щойно право росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинили. Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.